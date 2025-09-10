Moraes autoriza Bolsonaro a sair de prisão domiciliar para atendimento médico

Procedimento será no domingo (14), em hospital particular de Brasília; ex presidente terá de apresentar atestado em 48 horas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a comparecer ao Hospital DF Star, em Brasília, no domingo (14), para realizar um procedimento médico na pele.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e poderá sair de casa escoltado pela Polícia Penal do Distrito Federal. Pela decisão, ele terá de apresentar um atestado médico no prazo de 48 horas após o atendimento.

Moraes determinou a prisão domiciliar e o monitoramento por tornozeleira eletrônica ao considerar que o ex-presidente descumpriu a proibição de usar redes sociais, recorrendo a perfis de familiares. Além disso, as visitas ao imóvel também foram restringidas.

No mesmo inquérito, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é investigado por articulações com o governo do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pressionar autoridades brasileiras. Jair Bolsonaro, por sua vez, é suspeito de financiar a estadia do filho no exterior com transferências via Pix.

O ex-presidente também responde à ação penal da chamada trama golpista, cujo julgamento deve ser finalizado nesta sexta-feira (12) no STF.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram