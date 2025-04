PRF apreende 242 Kg de maconha dentro de veículo em Três Lagoas

Na manhã desta quarta-feira (30), a quantia de 242 Kg de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Três Lagoas.

Os policiais fiscalizavam na BR-262, quando deram ordem de parada a um Chevrolet/Celta. O motorista não parou e iniciou fuga. Foi realizado o acompanhamento tático e o condutor foi alcançado e detido.

No carro foram encontrados 241 Kg de maconha e 1 Kg de skunk. O preso disse ter recebido a droga em Ponta Porã (MS) e que viajaria até Catanduva (SP). A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Três Lagoas (MS).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.