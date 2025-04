Plantão de vacinação acontece em vários locais durante todo o feriadão em Campo Grande

Durante o feriadão do Dia do Trabalhador acontecerá a camapnha de vacinação contra influenza nos pontos de vacinação em diversas regiões de Campo Grande.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) a ação é para facilitar o acesso à população que não consegue ir até uma unidade de saúde durante a semana.

O plantão inicia já na manhã de quinta-feira (1º), com dois pontos de vacinação, sendo um deles na praça do bairro Jardim Noroeste e outro no bairro Coronel Antonino. A partir das 9h, até as 14h, o ponto será instalado na praça localizada na rua Indianápolis, 1.949.

Já no bairro Coronel Antonino, a vacina da gripe estará disponível das 9h às 15h no Mercado Gaúcho, que fica na Rua Norte, 211 – Bairro Monte Castelo. A dose poderá ser aplicada em toda a população que tenha a partir de seis meses de idade.

Na sexta-feira (02), ponto facultativo, também serão dois pontos de vacinação, um no Comper Tamandaré e no Fort Parati. Em ambos os supermercados as equipes aplicarão a vacina das 9h às 15h. O Comper está localizado na Avenida Tamandaré, 635, e o Fort na Rua da Divisão, 1.208.

A vacinação também acontecerá no sábado (03), quando haverá um ponto de vacinação instalado no Pátio Central Shopping funcionado das 9h às 16h. Para aplicação do imunizante, é necessário apresentar apenas um documento pessoal com foto. Já no dia seguinte, domingo (04), a vacinação acontece no shopping Norte Sul Plaza das 11h às 17h.

