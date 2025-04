PRF alerta sobre fake news envolvendo falso concurso público

Golpistas utilizam site falso para enganar candidatos com promessa de vagas inexistentes

Nesta quarta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta a população sobre uma fake news que está circulando na internet, informando falsamente a abertura de inscrições para um novo concurso público da instituição. Além da divulgação enganosa, foi identificado um site falso que simula uma página oficial com o objetivo de aplicar golpes, induzindo vítimas ao pagamento de taxas de inscrição inexistentes.

A PRF informa que não há, neste momento, qualquer concurso público com inscrições abertas. Todas as informações sobre processos seletivos da instituição são divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais: o site www.gov.br/prf e o perfil no Instagram @prf.

A polícia ainda informou para que as pessoas mantenham a atenção redobrada com informações divulgadas fora desses canais, principalmente quando houver solicitação de dados pessoais ou pagamento de valores. Em caso de dúvida, procure sempre confirmar a veracidade da informação junto aos meios oficiais da PRF.

A Polícia Rodoviária Federal já está tomando as medidas cabíveis para identificar os responsáveis pela disseminação da notícia falsa e do site fraudulento.

