PRF apreende 2,3 toneladas de maconha em Dourados

Caminhonete roubada é abandonada em alta velocidade e quase 2,4 toneladas de maconha são apreendidas em Dourados

Quase 2,4 toneladas de maconha foram apreendidas neste sábado (21) em Dourados (MS), após uma caminhonete roubada ser abandonada pelo motorista em fuga durante fiscalização no anel viário da cidade, segundo a Polícia Civil.

O veículo, uma Toyota Hilux, seguia em alta velocidade e realizava ultrapassagens em locais proibidos, chamando atenção das equipes. Ao ser abordado, o condutor abandonou a caminhonete e fugiu a pé, sem ser localizado.

Dentro da Hilux, a polícia encontrou grande quantidade de maconha. A investigação apontou ainda que o veículo utilizava placas falsas e estava registrado como furtado em Uberlândia (MG) desde julho de 2022.

O veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Dourados para os procedimentos legais. O caso segue em investigação.

