Acolhida da UCDB terá arrecadação de alimentos para doação nesta terça-feira (24)

Liga das Atléticas mobiliza estudantes durante evento de recepção aos calouros

A 10ª edição da Acolhida promovida pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) terá como um dos principais focos a arrecadação de alimentos não perecíveis para doação. A ação ocorre nesta terça-feira (24), durante a recepção de calouros e veteranos no campus, em Campo Grande.

A mobilização será conduzida pela Liga Esportiva das Atléticas da UCDB (Leau), que ficará responsável por organizar a coleta dos donativos junto aos estudantes. Os alimentos arrecadados serão destinados a ações solidárias.

O evento, que marca o início do semestre letivo, tem como tema “Só tem no Brasil” e contará com ambientação temática, música, brincadeiras e concurso de fantasias. A proposta, segundo a instituição, é unir integração acadêmica com solidariedade.

“Nesses 10 anos, acredito que a UCDB conseguiu implantar uma cultura de paz e acabar com a prática do trote. Receber bem aos jovens, proporcionando um ambiente alegre, com música e arte, é uma característica salesiana e a Acolhida cumpre muito bem esse papel. E fico muito feliz em saber que os acadêmicos realmente abraçaram essa ideia e farão a arrecadação de alimentos para doação. Nada mais brasileiro do que esse sentimento de solidariedade”, avaliou o reitor da UCDB, Pe. Hermenegildo Conceição Silva.

Os estudantes dos períodos matutino e noturno serão recepcionados na entrada principal da universidade e, após os dois primeiros tempos de aula, seguem para o Pátio UCDB, onde acontecem as atividades e a coleta dos alimentos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram