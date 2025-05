Veículo com 191,8 kg de maconha é interceptado e homem acaba preso em Campo Grande

Na manhã de domingo (25), foram apreendidos 191,8 kg de maconha em um veículo na BR-060 Campo Grande. O homem que transportava a droga foi preso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo Fiat/Toro Ultra, conduzido pelo homem, no km 372 da BR-060.

Os agentes desconfiaram do nervosismo exagerado do condutor com a abordagem policial e, após vistoria no veículo, encontraram diversos tabletes de maconha escondidos no interior do painel, nas laterais traseiras da carroceria e em fundos falsos no assoalho e nos bancos do automóvel.

Ao todo foram apreendidos 191,8 kg de maconha. O homem informou aos policiais que veio até a cidade de Ponta Porã de ônibus e que levaria o carro até a cidade de São Paulo (SP).

Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Campo Grande.

