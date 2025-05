Maior apreensão de cocaína do ano realizada pela PRF encontra 676kg da droga em Miranda

O motorista acabou preso e entorpecente estava dentro de carreta junto com outras drogas

No último domingo (25), a maior apreensão de cocaína no ano resultou em 676 Kg da droga recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Miranda.

A cocaína estava escondida em um caminhão que transportava ferro gusa. A abordagem da carreta em ums ficalizaçção realizada pela polícia na BR-262.

Os policiais descobriram divergências entre as informações passadas pelo motorista e a nota fiscal da carga. Após uma vistoria na carga, a equipe encontrou vários fardos, contendo 524,8 Kg de cloridrato e 151,1 Kg de pasta base de cocaína e 10,4 Kg de haxixe.

O motorista foi preso e não deu informações sobre a origem ou destino dos ilícitos.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Miranda (MS).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.