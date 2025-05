Ancelotti assume Seleção Brasileira, convoca Casemiro e deixa Neymar de fora da primeira lista

Treinador italiano é apresentado no Rio e promete recolocar o Brasil no caminho dos títulos

A Seleção Brasileira entrou oficialmente na era Carlo Ancelotti. O técnico italiano foi apresentado nesta segunda-feira (26), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e divulgou sua primeira lista de convocados. Sem Neymar, que ainda se recupera de lesão no Santos, a relação traz de volta o volante Casemiro, do Manchester United, e aposta em nomes experientes como Danilo, agora no Flamengo, além de estreantes como o jovem Estêvão, do Palmeiras.

Durante a coletiva, Ancelotti falou sobre o desafio de comandar a Seleção. “É uma honra, um grande orgulho comandar a seleção, que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que o Brasil volte a ser campeão, vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Eu fui recebido aqui com muito carinho. É a minha primeira vez, e estou muito contente. Eu estou muito animado e acho que vamos fazer um trabalho”, declarou.

O técnico terá pela frente a reta final das Eliminatórias Sul-Americanas, com o Brasil atualmente na quarta colocação, com 21 pontos após 14 rodadas. A estreia oficial de Ancelotti será no dia 5 de junho, contra o Equador, fora de casa. Depois, a equipe enfrenta o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Entre os nomes convocados estão Alisson, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães e Richarlison, além da presença expressiva de jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Léo Ortiz, Gerson, Hugo Souza e Wesley, todos do Flamengo. A convocação completa conta com 26 atletas.

