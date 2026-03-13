PRF encontra quase 200 kg de cocaína escondidos em caminhão na BR-262

Droga estava em compartimentos ocultos no veículo; motorista acabou preso durante fiscalização em Terenos

Nesta sexta-feira (13), uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 182 quilos de cocaína na BR-262, em Terenos, no Mato Grosso do Sul.

Durante a operação, os agentes abordaram um caminhão modelo M.Benz/Actros. O motorista, de 32 anos, afirmou que transportava minério de ferro de Corumbá com destino à cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

No entanto, ao ser questionado sobre detalhes da carga e da viagem, o condutor demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas da equipe.

Diante da situação, os policiais realizaram uma vistoria mais detalhada no caminhão. Durante a inspeção, foram localizados dois compartimentos ocultos no veículo, onde estavam escondidos 114 quilos de cloridrato de cocaína e 68,8 quilos de pasta base da droga.

O motorista não informou a origem nem o destino do entorpecente. Ele foi preso no local e encaminhado, junto com a droga apreendida, para a delegacia da Polícia Civil em Terenos, onde o caso foi registrado.