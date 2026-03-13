Petrobras aumenta diesel em R$ 0,38 por litro a partir de sábado

Reajuste ocorre em meio à alta do petróleo no mercado internacional; governo anuncia medidas para reduzir impacto

A Petrobras informou, no fim da manhã desta sexta-feira (13), que o preço do óleo diesel vendido às distribuidoras terá aumento de R$ 0,38 por litro. O novo valor passa a valer a partir de sábado (14).

Com o reajuste, o diesel A — comercializado nas refinarias antes da mistura com biocombustíveis — terá preço médio de R$ 3,65 por litro para as distribuidoras. Já a parcela da estatal no valor do diesel B — produto vendido nos postos após a adição obrigatória de biocombustíveis — será, em média, de R$ 3,10 por litro.

Segundo a companhia, o cenário internacional tem pressionado os preços. A escalada do petróleo ocorre em meio ao conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que impacta a oferta global da commodity.

O governo federal anunciou, na quinta-feira (12), medidas para tentar reduzir o impacto do aumento. Foram zeradas as alíquotas de PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre a importação e comercialização do diesel. De acordo com o Ministério da Fazenda, a desoneração representa redução de R$ 0,32 por litro.

Além disso, uma Medida Provisória autoriza o pagamento de subvenção econômica a produtores e importadores, no valor de R$ 0,32 por litro, desde que o desconto seja repassado ao longo da cadeia até o consumidor final. Somadas, as duas iniciativas podem representar alívio de R$ 0,64 por litro.

A valorização do petróleo também está relacionada à possibilidade de bloqueio do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circula cerca de 20% da produção mundial de petróleo e gás. O estreitamento da oferta elevou as cotações internacionais.

Nesta sexta-feira, o contrato futuro do barril tipo Brent, referência global, é negociado próximo de US$ 100. Há duas semanas, a cotação estava em torno de US$ 70, o que representa avanço aproximado de 40% no período.

A Petrobras informou ainda que o último reajuste no diesel havia ocorrido em maio de 2025, quando houve redução. O aumento mais recente antes do anunciado agora foi aplicado em fevereiro do mesmo ano.

Segundo a estatal, desde dezembro de 2022, os preços do diesel vendidos às distribuidoras acumulam queda de R$ 0,84 por litro, o equivalente a recuo de 29,6%, considerando a inflação do período.

*Com informações da Agência Brasil

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