Bolsonaro é levado à UTI em hospital de Brasília após diagnóstico de broncopneumonia

Ex-presidente, que cumpre pena na Papuda, apresentou febre alta e queda na oxigenação antes de ser socorrido

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital DF Star, em Brasília, após exames confirmarem um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral. A suspeita médica é de que a infecção tenha origem aspirativa.

De acordo com o boletim médico divulgado pela unidade hospitalar, o diagnóstico foi confirmado após a realização de exames laboratoriais e de imagem. Bolsonaro está recebendo antibióticos por via intravenosa e acompanhamento clínico com suporte respiratório não invasivo.

Antes da internação, na manhã desta sexta-feira (13), o ex-presidente apresentou sintomas como febre alta, calafrios, sudorese e redução na saturação de oxigênio. Ele foi encaminhado ao hospital por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, após condenação por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados.

A internação ocorreu sob escolta, e a segurança do ex-presidente no hospital foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A decisão estabelece que policiais do Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal façam vigilância permanente, com agentes posicionados no quarto e também nas dependências do hospital.

Na mesma decisão, Moraes autorizou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanhe o ex-presidente durante a internação. Também foi liberada a visita de familiares, entre eles os filhos Jair Renan, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Laura, além da enteada Letícia.

O despacho do ministro ainda determina que celulares, computadores ou outros dispositivos eletrônicos não sejam levados para o quarto onde Bolsonaro está internado, exceto equipamentos necessários para atendimento médico.

A hospitalização foi divulgada inicialmente pelo senador Flávio Bolsonaro em uma rede social e depois confirmada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Após visitar o pai na UTI, o parlamentar conversou com jornalistas sobre o estado de saúde do ex-presidente.

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