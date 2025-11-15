Sábado chuvoso deixa as máximas abaixo dos 32ºC em boa parte do Estado

Instabilidade domina o dia em várias regiões, com destaque para pancadas de chuva e trovoadas isoladas

A instabilidade volta a ganhar força neste sábado (15) em Mato Grosso do Sul, com previsão de muitas nuvens e chuva em diferentes regiões do estado. As temperaturas seguem amenas em vários municípios, especialmente no sul.

Em Campo Grande, o dia tende a ser marcado por pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo da manhã, tarde e noite. A mínima fica em 20°C e a máxima não passa de 27°C. A umidade relativa chega a 100% no início do dia, com ventos de baixa intensidade variando entre leste e nordeste.

Três Lagoas mantém tempo fechado, com possibilidade de chuva isolada nos três períodos. As temperaturas variam de 22°C a 31°C, e a umidade mínima atinge 50%, com ventos fracos predominando de sudeste a nordeste.

No extremo oeste, Ladário também enfrenta pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila entre 23°C e 32°C, com umidade chegando a 90%. Os ventos permanecem fracos.

Ponta Porã e Dourados, no sul do Estado, registram padrão semelhante: muitas nuvens e chuva acompanhada de trovoadas. Em ambas, a mínima é de 20°C. As máximas ficam em 29°C em Ponta Porã e 27°C em Dourados. A umidade chega a 100% pela manhã.

