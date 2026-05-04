Homem reage a assalto e tem a orelha decepada, nas proximidades da Esplanada Ferroviária

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, teve sua orelha decepada por um facão após uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo (4). O caso aconteceu, na região central de Campo Grande, nas proximidades da Esplanada Ferroviária.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar e, ao sair, seguia em direção à motocicleta quando foi abordada por dois homens que estavam em outra moto.

O passageiro desceu, anunciou o assalto e exigiu a entrega do veículo. A vítima reagiu e acabou sendo atacada com um facão.

Durante a agressão, o homem sofreu um corte grave na orelha e também foi ferido no braço direito. Os criminosos fugiram sem levar a motocicleta.

Pessoas que estavam no local prestaram socorro e acionaram o Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa.

O caso continua sob investigação para localizar os autores.