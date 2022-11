PRF apreende 1 tonelada de maconha e cinco pistolas

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1 tonelada de maconha e cinco pistolas, na manhã de ontem (9), em Ponta Porã, a 329 km de Campo Grande. A carga estava dentro de um caminhão Ford/Cargo. O condutor foi preso.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-463, quando abordaram um caminhão Ford/Cargo. Durante a abordagem, a equipe notou que um forte odor de maconha saia do compartimento de carga do caminhão.

Após a vistoria, os policiais encontraram vários fardos do entorpecente, além de cinco pistolas calibre 9mm e três maletas com acessórios e 10 carregadores para as armas. Questionado, o condutor disse que não sabia que transportava a maconha e armas.

O preso, o entorpecente e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande.

