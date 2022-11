Loja é alvo de atentado com tiros de fuzil e incêndio criminoso

Uma loja de materiais de construção foi alvejada por tiros de fuzil na madrugada desta quinta-feira (10), por volta de 4h, na Avenida Eduardo Elias Zahran, esquina com a Rua Professor Xandinho, em Campo Grande. O local ainda foi alvo de um incêndio criminoso.

De acordo com testemunhas que estavam em uma conveniência próxima no momento do crime, quatro homens chegaram em duas motos, quebraram os vidros da loja, fizeram os disparos e atearam fogo no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi controlado mas, grande parte do escritório foi incendiado, o que resultou na perda de documentos e em prejuízo em torno de R$ 250 mil.

O delegado da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, Rodrigo Camapum, explica que as investigações foram iniciadas para descobrir os autores. “Esta sendo realizado a pericia criminal e a pericia de engenharia. A pericia criminal irá analisar a questão dos disparos de arma de fogo que foram feitos e a pericia de engenharia para analisar justamente a questão do incêndio. Ainda estamos contabilizando a quantidade de tiros, foi identificado o calibre, 762, de arma de fuzil. Já estão sendo realizadas diligencias pelo batalhão de choque e as investigações pelo policia civil vão ser realizadas por meio da coleta de imagens de câmeras de monitoramento, para tentar localizar os autores”.

Mais de 40 capsulas de fuzil foram recolhidas na calçada mas a polícia acredita que mais disparos foram efetuados. O comércio não possui câmeras de monitoramento então as investigações devem buscar imagens de locais próximos.

O dono da loja, José Ivo Carbonieri, de 61 anos, estava no local. Abalado com o ocorrido, ele diz a reportagem que não sabe quem pode ter cometido o crime nem as motivações. “Isso aqui não é brincadeira, não foram bandidinhos, é tiro de fuzil”, relata.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.