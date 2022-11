Embaixada russa confirma que Putin não irá à cúpula do G20

A embaixada russa confirmou que Vladimir Putin, presidente da Rússia, não irá à reunião do G20 que aconteceria nos dias 15 e 16 de novembro, em Bali, na Indonésia. A decisão teria sido tomada para evitar que o político fosse confrontado por autoridades ocidentais sobre à guerra contra a Ucrânia.

Irão comparecer no G20 Joe Biden, presidente americano e o líder chinês, Xi Jinping. Já Putin deve participar de forma virtual de uma das reuniões. Presencialmente, o presidente será representado pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, que já abandonou um encontro do G20 em julho, após ser ignorado por políticos que estavam presentes no evento na época.

Na terça-feira (8), o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já havia comentado sobre a possível presença de Putin, que iria a Bali apenas “se as circunstâncias permitissem”. A fala foi considerada um aceno para a Casa Branca, já que autoridades americanas estariam pressionando uma negociação entre Kiev e Moscou.

A confirmação de que Vladimir não estará presente é anunciada no mesmo momento em que as forças militares russas deixam Kherson, capital que havia sido anexada pelo governo de Putin em 30 de setembro. Para os ucranianos, essa retirada é um sinal de alerta, já que pode ser um sinal de que a Rússia utilize uma arma nuclear tática na região contra as tropas de Kiev.

Veja também: Sean Penn “empresta” estatueta do Oscar para Zelensky

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.