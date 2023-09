Preso que fugiu de Imol durante exame é morto em confronto com a polícia

Maikel Pereira dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros, na noite de ontem (16), após entrar em confronto com a polícia. Ele fugiu do Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, durante exame de corpo de delito. Um outro rapaz, identificado como Flávio Stulicuif Daleffi, de 45 anos, também morreu durante a troca de tiros.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Maikel foi localizado,. junto com Flávio Stulicuif, na região do “Grande Parque das Nações”, na periferia de Dourados, após uma denúncia anônima. Equipes da Polícia Civil e da Força Tática participaram da ação.

Fuga do Imol

Na última semana, Meikel estava no Imol, junto com outros presos realizando exame de corpo de delito, antes de ser transferido para Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Durante o exame, Meikel conseguiu se livrar as algemas e fugiu pulando os mutos do Imol.

Preso por mandar arrancar cabeça de vítima

Gediano Aparecido da Silva, de 19 anos, foi assassinado após sair do trabalho para vender um aparelho celular. Partes do corpo foram encontrados em um contêiner de lixo e o corpo jogado no Rio Piranhas.

Testemunhas relataram à polícia que a cabeça foi arremessada de dentro de um veículo. O motivo do crime foi motivado por uma disputa entre facções na região. De acordo com as investigações, um dos suspeitos foi preso um dia após o crime em um veículo. Segundo a perícia, esse veículo foi utilizado no crime. Equipes da perícia técnica encontraram vestígios de sangue no interior do automóvel. O rapaz foi preso e autuado pelo homicídio.

