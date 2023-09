Produção de carvão vegetal sustentável é tema de encontro em MS

Evento reúne empresas do setor e também da siderurgia em agendas em três municípios

Durante três dias, representantes de empresas do setor de siderurgia e de produção de carvão participaram de uma ampla agenda de eventos na 5ª Reunião Técnica do Grupo de Trabalho Carvão Vegetal Sustentável.

O encontro aconteceu em Campo Grande e se estendeu ainda aos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Ribas do Rio Pardo, onde estão instaladas a unidades de produção de carvão vegetal da Vetorial, que atua ainda nos setor de siderurgia e mineração.

Com o tema “Estabilidade do processo de carbonização”, o evento reuniu representantes de oito empresas do setor, todas elas integrantes do GT Carvão Vegetal Sustentável, criado há mais de 15 anos pela Sociedade de Investigações Florestais (SIF).

De acordo com Mário Sousa, diretor de operações da Vetorial Siderurgia, a troca de experiência tanto no âmbito da produção quanto no aspecto ambiental se constitui num dos principais objetivos do encontro.

“Discutimos medidas voltadas ao desenvolvimento técnico, social, econômico e ambiental da cadeia produtiva de carvão vegetal, com foco na sustentabilidade e em uma produção de alta qualidade e alto rendimento”, explicou Mário Sousa.

Integrantes

Integram o Grupo de Trabalho, além da Vetorial, a Arcelor Mittal, Aperam, Gelf Metals Excellence, Gerdau, Saint-Gobain, Vallourec e Metal Sider.

Para Luiz Nagata, presidente da Vetorial, a busca da sustentabilidade deixou de ser uma opção, tornando-se uma obrigação para qualquer empresa , principalmente diante dos conceitos mundialmente consolidados da ESG.

“Reuniões como essa, com foco na troca de experiências de empresas que integram uma mesma cadeia produtiva, contribuem bastante para que alcancemos o equilíbrio nos aspectos ambiental, social e de governança na gestão dos negócios”, ressaltou.

Objetivos do GT

Identificar gargalos e desafios comuns às empresas produtoras de carvão vegetal;

Promover a integração do setor produtivo de carvão vegetal com o setor de ferro gusa e ferroligas;

Desenvolver projetos e compartilhar conhecimentos sobre o processo de produção do carvão vegetal;

Desenvolver mecanismos de redução de emissões de gases do efeito estufa no processo de produção de carvão vegetal.

