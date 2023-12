Preso por mandar arrancar cabeça de jovem foge e polícia emite alerta

As forças de segurança de Mato Grosso do Sul, emitiram um alerta à população de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, na manhã de hoje (15), para que fiquem em alerta em relação a Maikel Pereira dos Santos, 28 anos. Ele estava preso desde da última terça-feira (13), mas conseguiu escapar, na tarde de ontem (14), enquanto passava por exame de corpo de delito. Logo após os exames, ele seria encaminhado a PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

Conforme informações do site Dourados News, há relatos de que ele estava na noite de ontem, na região do Jardim Guaicurus.

Segundo a polícia, eles acreditam que o rapaz tenta contratar motoristas de aplicativos para seguir até a região de fronteira. Ele pertence à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Prisão

Segundo a polícia, Mikael Pereira dos Santos, mandou matar e decapitar Gediano Aparecido da Silva, de 19 anos, em Lucas do Rio Verde (MT). Ele foi encontrado escondido em uma residência em Dourados, na última terça-feira.

Ele foi encontrado por agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), após receber informações da polícia de Mato Grosso sobre seu paradeiro.

Com o suspeito, foram encontrados documentos falsos, em que ele utilizava.

O crime

Gediano Aparecido da Silva, de 19 anos, foi assassinado após sair do trabalho para vender um aparelho celular. Partes do corpo foram encontrados em um contêiner de lixo e o corpo jogado no Rio Piranhas.

Testemunhas relataram à polícia que a cabeça foi arremessada de dentro de um veículo. O motivo do crime foi motivado por uma disputa entre facções na região. De acordo com as investigações, um dos suspeitos foi preso um dia após o crime em um veículo. Segundo a perícia, esse veículo foi utilizado no crime. Equipes da perícia técnica encontraram vestígios de sangue no interior do automóvel. O rapaz foi preso e autuado pelo homicídio.

