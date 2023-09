Arquiteto Celso Costa morre aos 82 anos na Capital

O arquiteto e urbanista Celso Costa morreu ontem (15), aos 82 anos, em Campo Grande. A informação do seu falecimento foi confirmada pelo CAU/MS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul).

Celso Costa é formado em arquitetura pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro),em 1967. Além de ser pioneiro na atuação de projetos hospitalares, foi um dos autores do projeto arquitetônico do Hospital Regional e da Santa Casa de Campo Grande. Ele também criou projetos de construções como os hospitais das Moreninhas, Coophasul e Aero Rancho.

Costa também foi o criador do primeiro curso de arquitetura e urbanismo em Mato Grosso do Sul pela Uniderp (Centro de Ensino Superior de Campo Grande). Ele também tem seu currículo como conselheiro federal do CAU em gestões dos anos de 2012-2014/2015-2017.

Em 2019, o arquiteto recebeu a Medalha Legislativa do Mérito de Arquitetura e Urbanismo “José Marcos da Fonseca” pela Câmara Municipal de Campo Grande.

Costa também foi vereador na Capital. Ele deixa esposa, sete netos e três filhos, sendo um deles o ex-secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luis Eduardo Costa.

