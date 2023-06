Preso por estuprar e esfaquear criança de 9 anos é encontrado morto em penitenciaria

Suspeito de estuprar e esfaquear uma menina de 9 anos, em um córrego no Jardim Campo Nobre, região sul de Campo Grande, foi encontrado morto em uma das celas da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, na noite de ontem (04). Teodoro Martins Costa, 36, foi preso na última sexta-feira (2), após ser encontrados por policiais do Batalhão de Choque, escondido em uma residência embaixo de uma cama box.

Conforme informações do boletim de ocorrência, policiais realizavam uma vistoria pelo pavilhão 2 por volta das 17h, quando ao olharam por uma fresta da janela, deparou com um interno do pavilhão 1 passando uma corda na parte superior da janela e se jogando com o instrumento artesanal amarrado no pescoço.

Após o flagrante, os policiais correram até a cela com a presença do chefe de equipe, na tentativa de salvar o detento. Ao entrar do pavilhão 1, onde Teodoro estava preso, encontram pendurado e sem vida.

Crime

Teodoro Martins Costa foi preso na noite de sexta-feira (2), acusado de ter estuprado e esfaqueado uma criança de 9 anos, enquanto ela e o seu irmão de 12, foram em um córrego tomar banho. Segundo a polícia, o homem se aproximou das crianças os convidando para pescar com ele. O convite foi negado pelas crianças.

Insistindo, o acusado usou a força física na tentativa de acariciar a garota, momento em que a criança gritou pedindo socorro. Assustado, o irmão da menina correu para pedir ajuda. Ainda conforme informações policiais, o suspeito jogou a menina ao solo, cometendo o crime.

A criança tentou reagir, quando o suspeito esfaqueou a criança cinco vezes. Após cometer o crime, o acusado fugiu do local. A menina foi encaminhada a Santa Casa gravemente ferida e segundo informações do Batalhão de choque, a menina está realizando exames para saber se houve alguma perfuração interna, mas seu quadro de saúde é estável.

Prisão

Após o acontecimento do crime, equipes da Polícia Militar e Batalhão de Choque foram acionados na tentativa de encontrar os suspeitos. Após horas de investigações, a equipe policial foram informados de que Teodoro morava em um barraco próximo ao local do crime

No local, os policiais encontraram duas pessoas, um jovem de 20 e um homem de 47 anos no barraco. Ambos foram questionados sobre o paradeiro de Teodoro, onde mentira a sua localização. Durante vistoria no imóvel, os policiais encontraram o acusado, escondido em um suporte de cama box. Ao lado dele, foram encontrados uma faca de aproximadamente de 25cm.

Ainda conforme informações policiais, foi necessários uso de força para prendê-lo, pois apresentou resistência e desferiu socos contra a guarnição. Ele foi encaminhado a delegacia para prestar esclarecimentos e logo após encaminhado a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, onde foi encontrado morto na tarde de ontem (4).

Acompanhe também: Homem que abusou de criança em córrego estava escondido embaixo de cama

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.