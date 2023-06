Acusado de estuprar criança em córrego estava escondido embaixo de cama

Homem de 36 anos, suspeito de estuprar e esfaquear uma menina de 9 anos, que tomava banho em um córrego próximo ao bairro Campo Nobre, região sul da Capital, foi encontrado no início da noite de ontem (2), escondido debaixo de um suporte de cama box. De acordo com a polícia, no momento da prisão, ele estava armado e tentou agredir os policiais com socos, dificultando o trabalho os militares.

Segundo informações do Força Tática e do Batalhão de Choque, o suspeito foi encontrado em um barraco na rua Olivio Lima, algumas quadras próximo ao córrego, onde aconteceu o crime. Ao lado do rapaz, os policiais encontraram uma faca de aproximadamente 25 cm usada no crime.

Os militares ainda relataram que dois homens, de 20 e 47 anos, também foram presos por ajudar a esconder o acusado. Eles supostamente moram com o suspeito e mentiram para os policiais que não tinham mais ninguém no barraco.

Os dois homens, foram encaminhados a delegacia e responderão pelo crime de favorecimento. Logo após o registro, ambos foram liberados. Já o suspeito de estuprar a criança, segue preso.

Criança de 9 anos foi esfaqueada enquanto tomava banho em córrego

Na tarde de ontem (2), a menina de 9 anos, estava em companhia do irmão, de 12, em um córrego, atrás do Residencial Reinaldo Buzanelli, no Bairro Campo Nobre, região sul da Capital. No momento do crime a vítima resistiu as agressões e foi esfaqueada cinco vezes.

Assustado, o irmão da vítima saiu correndo para pedir ajuda aos familiares e informar sobre o ataque e tentativa de estupro. Quando os pais da menina chegaram ao local, o suspeito já havia fugido.

Segundo apuração da reportagem, a garota foi esfaqueada cinco vezes com uma faca que estava cega. A menina foi encaminhada em estado grave, as pressas para Santa Casa de Campo Grande e até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo a polícia, a criança segue estável e os médicos estão realizando avaliações para saber se houve ferimentos internos por conta da tentativa de estupro e as agressões sofridas.

