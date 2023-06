Carro de passeio colide de frente com caminhão na saída para Sidrolândia

A batida aconteceu por volta de 7h

Bombeiros socorreram, na manhã desta segunda-feira (5), as vítimas de um acidente frontal envolvendo um Chevrolet Corsa e um caminhão Mercedes Benz carregado de peças automotivas próximo ao anel rodoviário, em Campo Grande, na rota de saída para Sidrolândia.

Segundo o passageiro do caminhão que voltava de Belo Horizonte (MG), Milton Nogueira, 67, o veículo pesado subia a via devagar por conta da carga, pela rodovia BR-060, quando em instantes o veículo que estava no sentido contrário invadiu a pista. “Ainda tentamos desviar e subimos no canteiro da pista. Não sei se o condutor do carro sofreu um mal súbito ou se dormiu.”

O carro ficou totalmente destruído, enquanto o caminhão que seguia com dois motoristas que revesavam a direção durante o trajeto, ficou com a suspensão, molas e peças de freio do eixo traseiro danificados.

O motorista do carro de passeio ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou utilizar o desencarcerador para fazer o resgate do condutor. Ele sofreu vários ferimentos, reclamava de dores nas pernas e foi levado à Santa Casa para receber atendimento médico.

Já o motorista do caminhão machucou a costela, acredita o colega de trabalho que ficou apenas ralado. Ele bateu o peito no volante e foi encaminhado para o Hospital da Santa Casa também. O trânsito na rodovia segue normalmente. Por fim, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) sinalizou o local por segurança. Acesse também: Motociclista morre após ser atingida por veículo em avenida na Capital

Com informações de Juliana Brum com João Gabriel Vilalba