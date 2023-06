Policais buscam homem que tentou estuprar menina de 9 anos

Menina de 9 anos tomava banho em um córrego próximo ao bairro Campo Nobre na Capital quando um homem, ainda desconhecido tentou estuprá.la, mas ela gritou e o homem fugiu.

Segundo populares a menina é moradora do Residencial Reinaldo Buzanelli. Policiais estão no bairro na busca do homem que fugiu.

O irmão da vítima ficou assustado e correu até a casa para avisar os pais, quando eles chegaram até a menina o suspeito já havia fugido, ela foi agredida com uma facada no pescoço, mas a faca estava sega.

A menina foi levada para hospital da Capital.

