Maratona de Campo Grande será realizada neste domingo

Tudo pronto para a largada da III Maratona de Campo Grande neste domingo, dia 7 de julho, nos altos da avenida Afonso Pena. A prova terá início às 6h, com concentração às 5h. Serão três percursos: 7 km, 21 km e 42 km, todos os níveis de corredores.

Neste sábado, acontece é a competição para crianças de 3 a 13 anos. A meta de 3 mil inscritos foi atingida em tempo recorde para evento, que tem o patrocínio Master da Companhia de Gás Natural de Mato Grosso do Sul (MSGÁS).

O percurso está homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e será aferido pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS). A premiação em dinheiro, destinada aos vencedores da prova principal (42 km), terá R$ 20 mil distribuídos aos cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina.

E uma das novidades desta edição é que, se houver quebra de recordes da prova, haverá uma bonificação de 50%. Os tempos a serem batidos nos 42 km são de 02:39:46, na categoria masculina; e de 03:34:27 na feminina. Os primeiros colocados dos demais percursos e das categorias por idade receberão troféus, e todos os inscritos que completarem a prova receberão medalhas.

Mobilização

A prova contará com 400 staffs mobilizados no domingo, mais o apoio dos órgãos de segurança, Polícia Militar, Detran-MS), Agetran, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. O número de banheiros aumentou, com o dobro de unidades disponíveis na Cidade da Maratona e oito pontos no percurso. Serão mais de 15 pontos de hidratação de água, (parceria com a Águas Guariroba), quatro pontos de hidratação com isotônico e quatro pontos com carbogel.

Para quem for fazer o percurso de 42 km, haverá também ponto de distribuição de refrigerante, em parceria com a Panificadora Dico. A Qualisalva ficará responsável pelo atendimento médico, com equipe de 22 profissionais. Serão seis motos com socorristas e duas motolâncias com enfermeiros, além de seis brigadistas, três unidades básicas e uma unidade avançada.

Serviço

Isto é Mato Grosso do Sul apresenta a 3ª edição da Maratona de Campo Grande, que será realizada neste fim de semana, de 5 a 7 de julho, na capital do Estado. Realização e organização: Instituto MS + Bonito e Agência H2O Ecoturismo. Patrocinador master: MSGÁS, apoio: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Setesc, Fundtur, Fundesporte, Prefeitura de Campo Grande, Águas Guariroba, Energisa, TCE-MS, Fort Atacadista, Corpal Incorporadora e Construtora, Italac e Lysoform. Mais informações pelo Instagram @maratonadecampogrande e pelo site: www.maratonadecampogrande.com.br

Com informações da assessoria