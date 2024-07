Preso mata colega de cela com “mata-leão” e golpe na cabeça

Interno do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), foi encontrado morto na manhã de terça-feira (3), em uma cela do pavilhão 2. A vítima tinha 33 anos e cumpria pena por estupro na penitenciária do Bairro Jardim Noroeste.

Segundo registro policial, a vítima chegou na cela na segunda-feira (1°). O caso foi informado ao policial penal que entrega o café da manhã, um deles confessou o crime e afirmou que a vítima tentou estuprá-lo durante a madrugada.

Após ser informado sobre a morte, o policial penal entrou e encontrou o corpo do interno. Em seguida, ele isolou o local e retirou todos que estavam dentro.

Ao policial penal, o autor relatou que durante a noite asfixiou o colega com um “mata-leão” e depois bateu com a cabeça dele na parede. O autor disse ser homossexual e está preso por roubo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram