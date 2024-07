Na mesma UPA que Sophia chegou morta, médica atende menina de dois anos e encontra sinais de estupro

Uma menina de dois anos é atendida por médica na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino com sinais de estupro.

Segundo apurado pela reportagem do jornal O Estado, a médica ao atender a menina prontamente viu sinais de violência sexual e acionou a Polícia Militar.

A criança passou a noite chorando, de acordo com vizinhos, que também se depararam com os ferimentos da menina e então aconselharam a mãe a procurar uma unidade de saúde na tarde desta quarta-feira (03).

A guarnição atendeu à ocorrência e foi até a residência da mãe, no Jardim Colúmbia, enquanto a criança era atendida na UPA. Com base nos indícios de estupro, a criança foi encaminhada para a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente) para apuração dos fatos.

Há um ano e seis meses Campo Grande vivia a mesma situação com a pequena Sophia, que foi agredida pela mãe e estuprada pelo padrasto, ambos estão presos desde a morte da pequena.

Sophia Jesus Ocampos, de 2 anos, morreu no dia 26 de janeiro de 2023. Ela foi levada já sem vida pela mãe à UPA do Bairro Coronel Antonino. Segundo o médico legista, o óbito havia ocorrido cerca de sete horas antes.

O laudo de necrópsia do corpo da menina, emitido pelo IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), apontou que a causa da morte foi por traumatismo na coluna cervical e confirmou que Sophia foi estuprada.

A declaração de óbito aponta que a causa da morte foi por um trauma na coluna cervical, que evoluiu para o acúmulo de sangue entre o pulmão e a parede torácica. O documento ainda diz que a menina sofreu”violência sexual não recente.”

Por Thays Schneider



