FLIB completa uma década e realiza 10ª edição de 7 a 12 de julho em Bonito

Evento terá como tema linguagens, histórias e memórias e integra o calendário oficial do Estado

A FLIB (Feira Literária de Bonito) chega à 10ª edição entre os dias 7 e 12 de julho de 2026, em Bonito. Com o tema “Literatura, Linguagens, Histórias e Memórias”, a programação deve reunir debates, oficinas, encontros com autores e atividades voltadas ao público escolar.

Criada em 2015, a feira completa uma década de realização. Ao longo das nove edições anteriores, participaram 261 autores e autoras, sendo 186 sul-mato-grossenses e 75 de outros estados.

Na edição mais recente, realizada na Praça da Liberdade, o evento reuniu escritores, leitores, artistas e estudantes durante cinco dias. Escolas de nove cidades da região levaram crianças e professores para participar das atividades. Só de Bonito, cerca de três mil estudantes estiveram envolvidos na programação.

Idealizador da feira, Carlos Porto destacou, ao fim da última edição, que o desafio é manter a proposta do evento aliada a uma programação diversa e aberta à comunidade. “O maior desafio é manter a feira com conceito, programação diversa e aberta à comunidade. Este ano tivemos nove cidades da região trazendo crianças e professores, além de um fluxo constante de visitantes pela praça. Só de Bonito, foram três mil estudantes participando de atividades que plantam sementes de leitura”, afirmou.

A feira também movimenta o comércio de livros. Expositores levaram milhares de exemplares para venda durante os dias de evento, ampliando o acesso a diferentes gêneros e públicos.

Organizada pelo Instituto Ìmòlé, a FLIB conta com apoio do Ministério da Cultura e do Governo de Mato Grosso do Sul. Desde 11 de agosto de 2025, após a publicação do decreto estadual nº 6.457, o evento integra o Calendário Oficial de Eventos do Estado.

