Preso é queimado com água quente durante banho de sol no Instituto Penal de Campo Grande

Um detento de 57 anos sofreu queimaduras de 2º grau no rosto e no peito após ser atingido por água quente jogada por um colega de cela durante o banho de sol, na sexta-feira (20), no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), no Jardim Noroeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais penais ouviram gritos vindos do solário do pavilhão II e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima com o rosto avermelhado. O preso relatou que havia sido atacado com água quente. Ele foi imediatamente atendido pela equipe médica da unidade, que constatou as queimaduras de 2º grau, embora sem risco de morte.

No momento do incidente, 12 detentos participavam do banho de sol. Ao serem questionados sobre o ocorrido, um dos internos confessou ser o responsável pelo ataque. O agressor alegou que sua ação foi motivada por uma briga anterior com a vítima. Segundo ele, o homem queimado estava em surto psicótico, insultando os outros detentos e arremessando fezes pela grade, além de ameaçar seus companheiros de morte.

Após o incidente, o pavilhão foi trancado para que a situação fosse investigada e controlada. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e a polícia segue apurando os detalhes do conflito entre os detentos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais