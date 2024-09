Homem é assassinado a tiros durante festa no Portal Caiobá em Campo Grande

Um homem, ainda não identificado e conhecido apenas pelo apelido de “Menor”, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (21), em uma residência localizada na Rua Nova América, no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou diversas pessoas visivelmente embriagadas e dizendo frases desconexas. Dentro da casa, a equipe policial localizou a vítima caída no chão, com marcas de disparos de arma de fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem, que foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de dar entrada no pronto-socorro.

Ainda de acordo com o registro policial, testemunhas relataram que todos estavam consumindo bebidas alcoólicas quando um carro atolou em frente à casa. Algumas pessoas foram ajudar o motorista do veículo, momento em que ouviram os disparos. O suspeito seria um homem moreno, de baixa estatura, que vestia um casaco azul e um boné preto. A polícia realizou buscas na região, mas o autor dos disparos não foi encontrado.

Ainda conforme a polícia, a cena do crime foi alterada antes da chegada das autoridades, onde algumas pessoas que estavam no local teriam recolhido cápsulas de bala que estavam no chão. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e realizaram os procedimentos de praxe na residência. Um estojo percutido e deflagrado de calibre 9mm foi recolhido pela equipe pericial.

Policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local e iniciaram as investigações para esclarecer o crime. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e a polícia segue em busca de mais informações para identificar o autor do crime.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais