Semáforos do cruzamento da Via Park com a Avenida Afonso Pena estão intermitentes

Devido a chuva desta madrugada, os semáforos do cruzamento da Via Park com a Avenida Afonso Pena, próximo ao Shopping Campo Grande, estão com mal funcionamento nesta manhã (21).

Os semáforos dependem da energia elétrica para funcionar, e se caso houver queda ou oscilação na energia, é comum que o equipamento apresente alguns problemas. Os furtos de cabos elétricos também contribuem para a danificação.

Este não o primeiro caso de mal funcionamento de semáforos e por isso é recomendado que o condutor tenha atenção e cautela no trânsito para que acidentes sejam evitados.

Além disso a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) tem trabalhado para que os semáforos voltem a funcionar normalmente.