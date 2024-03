Jogos das semifinais do Sul-MatoGrossense começam neste sábado

Primeiro embate é entre Corumbaense e Dourados AC, no Arthur Marinho

Quatro times seguem na luta pelo título do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que vai trocar de mãos em 2024, já que o Costa Rica, atual campeão, ficou pelo caminho. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) confirmou a tabela detalhada desta próxima fase que aponta os dois finalistas. Coincidentemente, os confrontos repetem jogos disputados na primeira fase da competição.

Integrantes do Grupo A, Operário e Portuguesa voltam a se enfrentar agora por uma vaga na decisão. Na primeira fase, o primeiro confronto terminou igual em 1 a 1 e o Operário venceu no segundo turno por 1 a 0. A partida de ida acontece no domingo (31), às 16h, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia. O jogo de volta está marcado para o dia 7 de abril, domingo seguinte, às 16h, no Estádio Jacques da

Luz, em Campo Grande.

Do outro lado, a disputa envolve dois times que estavam no Grupo B. Dourados AC e Corumbaense eliminaram, respectivamente, Costa Rica e Coxim, e agora disputam lugar na final. Na primeira fase, vantagem do DAC com duas vitórias, o primeiro por 3 a 0 em casa e, no returno, por 1 a 0, fora. O jogo de ida acontece no sábado (30), às 18h, no Estádio Arthur Marinho. A volta será no domingo seguinte, 7 de abril, às 15h30, no Estádio Douradão.

Depois, os dois classificados se enfrentam nos dias 14 e 21 de abril pelo título. O campeão estadual garante vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro. O vice disputa a Copa do Brasil. O Campeonato Sul-MatoGrossense 2024, organizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), tem apoio do Governo do Estado, através da SETESC e Fundesporte.

Por Rogério Vidmantas, FFMS

