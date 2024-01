Pacientes da rede municipal de saúde de Campo Grande podem realizar agendamento do preventivo de forma on-line

Pacientes atendidas na rede municipal de saúde de Campo Grande podem realizar o agendamento do preventivo por meio da plataforma on-line da Secretaria municipal de saúde, a Sesau.

Na plataforma é possível escolher a unidade de saúde, horário e data que irá realizar o preventivo. Para realizar o agendamento, basta acessar este link, também presente no site da Sesau e preencher as informações para cadastro.

O exame preventivo Papanicolau é ofertado em todas as unidades básicas e de saúde da família durante todo o ano, indicado para mulheres de 24 a 64 anos. Conforme o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil.

Nas unidades também é feito o agendamento para a mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas), indicado para mulheres de 50 a 69 anos. O exame deve ser feito uma vez a cada dois anos.

No Brasil, exceto os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste.

