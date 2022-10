Em Bataguassu, homem de 60 anos é preso por estupro de vulnerável

Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Civil de Bataguassu prendeu o homem de 60 anos, acusado de estupro de vulnerável. O crime estava em investigação desde 25 de junho, após denúncia da mãe da criança. O agressor era namorado da avó da menina.

De acordo com a denúncia, a menina de apenas 15 anos morava com a avó em Bataguassu e ajudava o namorado da idosa no atendimento de um bar na região central da cidade. A menina relatou que os abusos aconteciam desde 2017, sempre dentro do estabelecimento, no fim do expediente.

A denúncia informava também que a avó da menina tinha conhecimento dos abusos e que a vítima chegou a engravidar em 2021 e sofreu um aborto na época, conforme noticia o jornal Cenário MS.

Em junho deste ano a menina viajou para a Capital para passar as férias junto com a mãe e o homem ainda teria cometido um último estupro antes da menina viajar. Desde então, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu prosseguia com o caso em investigação, que teve um desdobramento na manhã de hoje a partir do mandado de prisão preventiva expedido pela Delegada Isabela Favoreto.

Em nota, a Polícia Civil informou que “todo ato criminoso, especialmente aquele cometido contra vítima mulher, será fielmente apurado, investigado e coibido.”

*com informações do jornal Cenário MS

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: