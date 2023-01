Jovem é morto a tiros por homens encapuzados na fronteira

Alisson Icassati, de 24 anos, foi assassinato a tiros por homens encapuzados, na noite de ontem (8), em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo testemunhas, os autores do crime invadiram a residência, onde a vítima estava, já atirando. Eles fugiram do local e estão sendo procurados pela Polícia Civil.

Conforme informações de testemunhas, Alisson estava no quintal de sua residência no Bairro Residencial Ponta Porã, quando foi surpreendido por três homens encapuzados, que invadiu a casa, atirando na vítima. O trio estava em uma caminhonete, de modelo Blazer, de cor branca.

A vítima morreu antes da chegada do socorro. Após cometer o crime, os autores fugiram em alta velocidade e até o momento não tem informações sobre os motivos para o crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã.

