População encontra artefato explosivo em Corumbá

O esquadrão antibomba do Bope foi acionado

Na manhã desta segunda-feira (21), um artefato explosivo foi encontrado em frente a uma residência na cidade de Corumbá. A casa fica localizada na rua Paraná, entre as ruas Cyríaco de Toledo e Edu Rocha, no Bairro Popular Nova.

Uma equipe do esquadrão antibomba do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foi acionada e esteve no local e a A área foi isolada.

De acordo com o portal Diário Corumbaense, o artefato foi encontrado dentro de uma caixa de madeira em frente a residência de uma moradora. uMA equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 11h.

Estabelecimentos comerciais foram orientados a fechar as portas devido ao risco que o artefato proprocionava no local.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.