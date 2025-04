Caminhão carregado com MDF pega fogo na MS-306 e interdita rodovia

Veículo saiu de Bauru com destino a Primavera do Leste (MT); motorista não se feriu, mas carga foi destruída

Um caminhão que transportava placas de MDF pegou fogo na manhã desta segunda-feira (21) na rodovia MS-306, nas proximidades da região conhecida como Vaca Parida, a cerca de 25 quilômetros de Chapadão do Sul, no interior do Estado. O veículo seguia de Bauru (SP) para Primavera do Leste (MT) quando o incêndio começou.

De acordo com o site “O Correio News”, o motorista havia parado no sistema de “Pare e Siga”, em frente à entrada da estrada da Pedreira, e aproveitou o momento para verificar os pneus. Durante a checagem, as chamas surgiram de forma repentina e se espalharam rapidamente, impulsionadas pela carga inflamável.

Apesar da intensidade do incêndio, o condutor saiu ileso. O caminhão, no entanto, foi completamente consumido pelas chamas. Até o momento, as causas do fogo ainda não foram esclarecidas.

A rodovia MS-306 ficou interditada no trecho do acidente.

