Campo Grande Recebe Onda de Bondade liderada pela Juventude Adventista no Global Youth Day

No próximo dia 16 de março, jovens adventistas de todo o mundo se unirão em uma celebração única: o Global Youth Day, um dia dedicado a ações sociais e solidariedade. Sob o tema “Conectados pelo Bem”, a comunidade adventista em Campo Grande, MS, se prepara para impactar positivamente a cidade em diversas iniciativas altruístas.

Este evento global visa destacar o compromisso dos jovens adventistas com o serviço comunitário, inspirando a empatia e promovendo ações positivas para o próximo. As atividades planejadas em Campo Grande incluem:

Compartilhando Esperança: No Mercado Mister Júnior, dentro do Conj. Res. Estrela do Sul, os jovens preparam mensagens de esperança aos clientes do Mercado, acompanhadas por uma equipe de louvor que transmitirá a mensagem através de músicas sociais.

Além disso, a comunidade receberá doações para o Projeto Criança Feliz, visando melhorar a qualidade de vida das crianças carentes da região.

Gestos que Aquecem Corações: No Lar de Esperança, 21 Idosos receberão a ação.

Programação Especial:

Músicas de Esperança

Entrevista com o gestor

Momento de Reflexão

Mensagem Musical

Mensagem Inspiradora

Entrega de Cartinhas

Entrega de Kits de Higiene

Os voluntários estarão disponíveis para comentários e entrevistas sobre o impacto social dessas ações. Para mais informações, entre em contato conosco pelos seguintes meios de comunicação.

Sobre o Global Youth Day: O Global Youth Day é uma iniciativa mundial que visa mobilizar jovens adventistas em ações sociais e caritativas, demonstrando o compromisso da juventude com valores humanitários e solidariedade.

