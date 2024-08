Homem suspeito é preso por assassinato de idoso em Água Clara

Corpo foi encontrado com as nádegas expostas, nariz quebrado e sinais de asfixia

Na última quarta-feira(13), a polícia prendeu em flagrante, um homem de 38 anos identificado como N. L.A na cidade de Água Clara, a 192km de Campo Grande. Ele é suspeito de matar um idoso de 68 anos.

O crime ocorreu no dia 12/08, entre 21 e 23 horas da noite no Bairro Jardim Nova Água Clara. A polícia foi acionada após um corpo ter sido encontra numa residência.

No loca, foi verificado que o corpo estava em decúbito ventral, com as calças parcialmente abaixada, com as nádegas expostas, nariz quebrado e sinais de asfixia. A polícia realizou os procedimentos de praze acompanhada do homem que disse ter achado o corpo da vítima.

Ao ser questionado sobre o achado do cadáver,N.L.A. apresentou diversas contradições, sendo levado para a delegacia, para prestar depoimento. Durante as investigações, verificou- se sinais de violência física e de eventual abuso sexual na vítima.

Além disso, com base na cronotanatognose (ramo da tanatologia que estuda os meios de determinação do tempo transcorrido entre o exame e a morte), observou-se mais contradições acerca da versão apresentada pelo indivíduo, que negou, inicialmente, estar com a vítima na noite anterior.

Após várias investidas, ele acabou confessando que estava na cena do crime, no momento aproximado da morte, por quase duas horas, apesar de negar ter tido relações sexuais com a vítima ou tê-la matado.

Segundo apurado, o autor e a vítima mantinham um tipo de relacionamento ainda não definido, que teria levado ao crime. O homem foi preso em flagrante pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio cruel.

Em relação a eventual crime sexual, a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para estabelecer a materialidade do delito. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes relativos às circunstâncias do crime.

