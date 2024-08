Polícias Federal, Militar e Civil deflagram operação contra o tráfico de drogas em Corumbá e Campo Grande

A Polícia Federal, em ação conjunta com o 6º batalhão da Polícia Militar e Polícia Civil, deflagram Operação Rota Limpa, na manhã desta quinta-feira (15), nas cidades de Corumbá e Campo Grande.

Foram cumpridos seis mandados de buscas e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. As investigações apontam que o grupo realizava o transporte de cocaína e maconha da cidade de Corumbá para diversos estados do Brasil, utilizando ambulâncias, ônibus e “mulas”.

O cumprimento dos mandados resultou na apreensão de R$ 3 mil, um simulacro de arma de fogo e mídias com conteúdo digital, que serão submetidas a análises periciais e instruirão as investigações, no intuito de identificar os demais envolvidos na rede criminosa de distribuição, aquisição e venda de entorpecentes.

As operações conjuntas prosseguem e novas ações podem ser deflagradas a qualquer momento para assegurar a repressão ao tráfico de drogas e punição dos seus responsáveis, reforçando o compromisso e integração desses órgãos na segurança da região de fronteira.

Com informações da Polícia Federal

