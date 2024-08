Avião cai em zona rural de Mato Grosso e deixa 5 mortos

Durante a manhã desta quinta-feira (15), uma aeronave caiu na região rural de Apiacás, no norte de Mato Grosso. Se tratava de um avião de pouso convencional com dois motores, modelo King Air.

De acordo o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro) O avião tinha capacidade para sete passageiros e era ocupado por Arni Alberto Spiering, dois netos dele, um funcionário de fazenda e o piloto, que infelizmente não resistiram e morreram no local.

As informações preliminares são de que a aeronave estava transportando um empresário e sua família, que estavam pescando em uma pousada na região.

A aeronave teria caído em uma propriedade rural situada na estrada Santa Rosa, aproximadamente 70 quilômetros do perímetro urbano de Apiacás.

Com Informações Nativa News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.