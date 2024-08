Alien: Romulus Dirigido por Fede Álvarez, novo filme da franquia Alien chega à telona bem pontuado pela crítica especializada

Para os fãs da franquia “Alien” a estreia da semana nos cinemas já chega aclamada pela crítica especializada em um longa-metragem cheio de sustos e com gosto de nostalgia.

Dirigido por Fede Álvarez, “Alien: Romulus” é um thriller de ficção científica que retorna às raízes da franquia de sucesso “Alien, o 8º Passageiro” (1979). Ambientado entre os eventos das obras de 1979 e 1986, o filme segue um grupo de jovens colonizadores espaciais que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar por sua sobrevivência. Com a participação de Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux e Isabela Merced, o filme tem ainda a produção de Ridley Scott e roteiro de Álvarez, que se baseou nos personagens criados por Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

Curiosidades

Aliens em Nova Iorque

Na segunda-feira (5), as ruas de Nova Iorque foram ocupadas por alienígenas bizarros graças ao marketing de “Alien: Romulus”. Com a presença de diversos dublês, a cidade estadunidense testemunhou ataques de Estoura-Peitos, além da presença dos icônicos Abraçadores presos no rosto das pessoas, assustando a quem passava pelas ruas.

Para o público jovem

A 20th Century Studios realizou uma première para o público da América Latina em Montevidéu, Uruguai, terra do diretor Fede Álvarez. Em entrevista ao site de entretenimento Omelete, o diretor falou sobre seu maior sonho com o filme, e a que público deseja alcançar com sua nova obra. “Para mim, não há união mais forte do que um artista e seu público, eu adoro quando isso acontece. Então, se me perguntam o que eu quero é que o filme fique com os espectadores. Que fique algo dele nas memórias e nos corações das pessoas”, revelou Álvarez, o uruguaio que também dirigiu o remake de “A Morte do Demônio”.

Ele também definiu o seu filme como “moderno”, e disse que busca um público específico: “Acima de tudo, eu gostaria que chegasse aos adolescentes. Porque nós, adultos, depois dos 20 anos, é muito difícil que um filme tenha impacto, que deixe uma marca, que fique com você para sempre. Mas para as pessoas que têm entre 12 e 18 anos que vão ver este filme, realmente tenho fé e espero que eu gere isso, e que fique para sempre, que seja uma companhia e uma lembrança de uma época importante de suas vidas”.

Crítica especializada

“Alien: Romulus” chega aos cinemas nacionais hoje, mas alguns membros da imprensa já tiveram a oportunidade de assistir e estão exaltando como um dos melhores filmes do ano, até agora.

O crítico German Lussier considerou o final do longa como ousado. “#AlienRomulus é uma montanha-russa maluca que percorre os seis filmes anteriores de Alien, usando pedaços de todos eles para contar uma história focada, em grande parte independente, repleta de gloriosos momentos de terror e sustos. Fica melhor à medida que avança, terminando com um ato final fenomenal e ousado.”

Jazz Tangcai, da revista Variety também apreciou o novo filme da franquia Alien. “A vadia está de volta. Estava cética no início, mas este é facilmente um dos melhores filmes da franquia. Fede Álvarez não decepciona. Design de som e construção de mundos incríveis. Os efeitos práticos são tão bons que o filme me deu pesadelos.”

Mark McPherson do site Film Inquiri, classificou a obra como sombria e brutal. “#AlienRomulus foi muito divertido. É sombrio e brutal de todas as melhores maneiras. Os elementos temáticos se perdem no meio da confusão no terceiro ato, e alguns momentos de fanservice parecem um pouco bregas. Fora isso, é um ótimo filme de Alien, com um elenco sólido, cenários e efeitos impressionantes!”

Richard Fink, do site Movieweb, comentou que “Alien: Romulus” é como uma coletânea de melhores cenas de toda a franquia. “Eu realmente curti #AlienRomulus! É um filme de monstros sangrento com algumas cenas realmente criativas. O terceiro ato me fez ficar de boca aberta de horror. Ele funciona como uma espécie de ‘melhores momentos’ da franquia Alien, para o bem e para o mal (um elemento que não gostei), mas parece que as sequências finalmente encontraram seu caminho.”

Já no site norte-americano, agregador de críticas, Rotten Tomatoes o filme pontuou 81% de aprovação da crítica especializada

“Alien: Romulus” está em cartaz nos cinemas e a classificação indicativa é para maiores de 18 anos.

Por Marcelo Rezende

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.