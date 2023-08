Policial reage a roubo de caminhonete e mata dois bandidos em Amambai

Subtenente da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reagiu e atirou contra dois assaltantes que tentaram roubar uma caminhonete Toyota Hilux, preta, na tarde desta quarta-feira (16), no centro do município de Amambai, a menos de 40 km do território paraguaio.

Segundo Ponta Porã News, o policial reagiu, lutou com os dois homens e conseguiu alvejar os dois. Um morreu no banco do motorista e o outro no banco traseiro. Ainda não há informações se a vítima do assalto ficou ferida.

Policiais militares isolaram o local até a chegada de peritos e investigadores da Polícia Civil.