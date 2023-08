Quadrilha que movimentou R$ 200 milhões com contrabando é alvo da Polícia Federal

Uma quadrilha especializada em contrabando de cigarros foi alvo da Polícia Federal, na manhã de hoje (16), em quatro cidades da região sul do Estado. Segundo as investigações, foram cumpridos 42 mandados nos municípios Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.

Ainda conforme informações da Polícia Federal, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, e 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas, nas quatro cidades do “Cone Sul”. Durante a operação, batizada como Operação Collector, cujo objetivo é combater os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, originados do contrabando de cigarros na região sul do Estado, foi comprovado que a quadrilha contratava grupos criminosos especializado em cobranças de dívidas do crime.

Segundo as investigações, o grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, recebia como pagamento dessas dívidas, veículos e imoveis. A quadrilha ainda tinha empresários, que assumia a autoria com liquidação de bens, normalmente com a compra e venda de veículos.

Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados pelos criminosos. Estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$ 200 milhões em cinco anos.

