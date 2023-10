Policial penal é encontrado ferido ao lado de motocicleta e morre no hospital

A vítima estava a caminho do trabalho, segundo a Agepen

O Polícial Penal lotado de Coxim, Evaldo Zschornack, 44, morreu na manhã desta segunda-feira (30), após ser encontrado caído próximo de uma motocicleta, as margens da BR-163, próximo ao KM 695, em Rio Verde de MT, a aproximadamente 195 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Rio Verde News, por volta das 07h uma equipe de socorro da CCR MSVia foi acionada para atender a vítima. Chegando ao local, a equipe de socorro constatou que o homem apresentava sinais vitais críticos e os socorristas iniciaram procedimentos de reanimação, além de seguir o protocolo de primeiros socorros.

Evaldo foi levado para o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha (HGPAC) e durante o trajeto do local do acidente à unidade de saúde, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR) e novamente foi reanimado pela equipe da CCR MSVia.

Já na unidade de saúde, a equipe médica de plantão fez o procedimento de atendimento para esses casos e não medindo esforços tentaram reanimar Evaldo que não resistiu e morreu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram acionadas e registraram o caso, inicialmente como morte à esclarecer.

Uma das primeiras linhas de investigação é de que Evaldo Zschornack possa ter sofrido um mal súbito ao estar conduzindo a motocicleta e sofrido uma queda.

Nota de Pesar

"Com profundo pesar, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) comunica o falecimento do policial penal Evaldo Zschornack, lotado no Estabelecimento Penal Masculino de Coxim. O servidor tinha 44 anos e atuava na carreira penitenciária desde 2 de março de 2018. Ele foi vítima de acidente com motocicleta, no início da manhã desta segunda-feira (30.10), a caminho do trabalho. Evaldo deixa registrada na história da instituição sua contribuição com profissionalismo, ética e competência. A Agepen/MS lamenta profundamente e oficializa a ele e aos seus familiares todo nosso respeito e gratidão", diz a nota.