Frente fria promete derrubar temperaturas do Estado após o feriado

Entre os dias 03 a 05 de novembro haverá o avanço de uma frente fria no estado do MS

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul, entre os dias 30 de outubro a 02 de novembro, indica tempo instável, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Para estes dias, estão previstas temperaturas mínimas entre 20-24°C e máximas que podem atingir os 32°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 24-29°C e máximas de até 38°C. Para as outras regiões do estado, temperaturas mínimas entre 22-25°C e máximas de até 37°C. Em Campo Grande, mínimas entre 23-26°C e máximas de até 33°C.

As instabilidades atmosféricas podem atingir todo o estado, mas o destaque são para as regiões sul, sudeste, sudoeste, central e leste. Entre os dias 31 de outubro a 01 de novembro devem ocorrer os acumulados de chuva mais

significativos.

Essas instabilidades ocorrem devido a perturbações em vários níveis da atmosfera, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade. Além disso, uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorecerá a formação de nuvens e chuvas no estado do MS.

Frente fria se aproxima

Segundo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, entre os dias 03 a 05 de novembro haverá o avanço de uma frente fria no estado do MS, deverá favorecer chuvas, tempestades e queda nas temperaturas, com valores entre 9-11°C, principalmente na região sul do estado. Acesse também: Alerta de tempestade com granizo e ventos de 100 km/h é renovado para MS