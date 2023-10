Projeto Lenços de Luz entrega autoestima para pessoas que fazem tratamento oncológico

O projeto social “Lenços de Luz” vem alcançando proporções gigantescas na cidade com o propósito de aumentar a autoestima das pessoas que fazem tratamento oncológico, levando até elas (dentro dos hospitais e clínicas) lenços, bandanas, toucas, bonés, boinas, turbantes ou gorros (adulto e infantil) arrecadados.

Annelise L. Peralta Herradon comenta que a ideia nasceu da dor e se fortaleceu na fé de ver a irmã gêmea que sofria de leucemia partir. Na época, Anne mobilizou uma das maiores doações no frio, nos últimos 30 anos do Hemosul.

Apesar das “tempestades”, a idealizadora do “Lenços de Luz” lembra que um mês após o ocorrido foi até o Hospital Regional, onde encontrou uma sala de quimioterapia com um cabide vazio que a enfermeira explicou que era para receber doações para pacientes que faziam quimioterapia.

Desde então, Anne teve a certeza que sua irmã Cris teve uma missão “Salvou Vidas”, e então resolveu conversar com amigas próximas para montarem o projeto que foi um sucesso e, com todo esse movimento de doações, Anne precisava agradecer as pessoas que a abraçaram sem a conhecê-la.

Através do Instagram (@lencos_de_luz), o grupo responsável pela solidariedade também publica dicas de saúde, educacional e alertas para pessoas que possuem câncer.

A nova fase do projeto agora conta com a venda de camisetas para arrecadar fundos em prol dos pacientes, para apoias na compra de novas peças de roupa e outros meios de levar alegria e esperança para eles.

Aos interessados, entrar em contato pelo Instagram do projeto social por meio do direct. Já as doações podem ser levadas pela população até os pontos de coletas que estão espalhados por Campo Grande.

Pontos de coleta

• MURO SOLIDÁRIO: Rua Estevão Alves Corrêa, 397 – Coronel Antonino

• PH BOTICA: Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, 925 – Royal Park (@Phbotica)

• MAIORCA SAÚDE E NUTRIÇÃO: R. Dom Aquino, 2045 – Centro (maiorcasaudeenutricao)

• AIMÊ STUDIO: Rua Candida Lima de Barros, 219 – Tiradentes (@studioaimebelezaeestetica)

• ESCOLA DESPERTAR: Rua Amazonas 1355 @escoladespertar

• FLORENZA AROMATIZADORES: Rua Antonio Maria Coelho,4017 – Centro (@florenza_aromatizadores)

• ÓTICA ROLUX: Rua Piratininga, 206 – Jardim dos Estados (@roluxotica)

• PEIXARIA DA VILA: Rua Fanorte 161 – Jardim Tarumã (@peixariadavilacg)

• STUDIO CLAU OLIVEIRA: Rua Altair Corre Lima, 240 – Tiradentes (@studio.clauoliveira)

• SANTUÁRIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: Av. Afonso Pena, 377 – B. Amambai (@santuario_perpetuo_socorro)

• SPAZZIO HAIR: Rua Campos Elíseos, 205 – Vilas Boas (@spazzio_hair)