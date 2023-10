Policial é liberado após atirar em vizinho por causa de uma manga no quintal

Um policial militar, que atirou no próprio vizinho na tarde de ontem (24), foi liberado após prestar depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), em Campo Grande. O homem de 37 anos, atingido pelos tiros, foi preso em flagrante e está internado na Santa Casa de Campo Grande sob custódia policial.

O fato ocorreu no Bairro Aero Rancho, região sul da capital. De acordo com a Polícia Civil, houve uma discussão entre os dois, logo depois o vizinho foi na casa do militar tirar satisfação por causa de manga que caiu no seu quintal. Os dois acabaram entrando em ríspida discussão, quando o policial atirou no homem.

A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada para Santa Casa de Campo Grande. Além da Polícia Civil, perícia técnica e Batalhão de Choque esteve no local.

Durante as investigações, foram encontradas na casa do vizinho que é fisiculturista duas armas, sendo uma pistola calibre .380 e uma calibre 9mm; munições 9mm e .380, no total de 81 e duas ampolas de anabolizantes provindas do Paraguai, além de documentação indicando a prática de agiotagem. Ele também é dono de uma barbearia na região.

Caso condenado, ele responderá pelos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de fogo de uso restrito, ameaça e receptação

Matéria atalizda com informações da Polícia Civil, ás 10h30.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.