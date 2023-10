Policiais apreendem mais de 3 toneladas de maconha em rodovias de MS

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam mais de 3 toneladas de maconha em duas ações em rodovias, nos municípios de Sidrolândia e Campo Grande, no início desta semana.

A primeira ação policial aconteceu em Campo Grande, quando os rodoviários federais abordaram um caminhão. Durante a entrevista, motorista disse que transportava paletes com destino ao interior de São Paulo, porém os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor.

Em vistoria a carga, a equipe policial encontrou vários fardos de maconha, que totalizaram 2.800 Kg da droga. Ao ser novamente questionado, o condutor disse ter recebido a carga na capital. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), juntamente com a droga e o caminhão. O condutor já havia sido preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo mesmo crime em 2022.

Já em Sidrolândia, os policiais receberam informações sobre um veículo capotado fora da rodovia carregado com tabletes de maconha.

No local, os policiais encontraram uma VW/Parati lotada com 706 Kg de maconha e 22 Kg de skunk. O condutor não foi localizado.

